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В результате взрыва на французской АЭС несколько человек получили ранения


В результате взрыва на французской АЭС несколько человек получили ранения
Фото: AmericaRU.com
На северо-западе Франции на атомной электростанции «Фламанвиль» прогремел взрыв. Инцидент произошел около 10 часов утра.

Первоначальные отчеты свидетельствуют о том, что взрыв произошел в машинном отделении атомной электростанции, расположенной на побережье пролива Ла-Манш. В них говорится, что взрыв не вышел за пределы ядерной зоны завода и, следовательно, нет риска утечки ядерной радиации. Но работающий реактор сразу же остановили.

В результате взрыва, который привел к масштабному пожару, пострадали, по меньшей мере, пять человек. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное, и угрозы жизни нет. Изначально в качестве причины инцидента называли короткое замыкание, но позже пришли к мнению, что это мог быть сбой в работе вентилятора, а точнее его перегрев.
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