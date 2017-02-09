В результате взрыва на французской АЭС несколько человек получили ранения

Фото: AmericaRU.com
Первоначальные отчеты свидетельствуют о том, что взрыв произошел в машинном отделении атомной электростанции, расположенной на побережье пролива Ла-Манш. В них говорится, что взрыв не вышел за пределы ядерной зоны завода и, следовательно, нет риска утечки ядерной радиации. Но работающий реактор сразу же остановили.
В результате взрыва, который привел к масштабному пожару, пострадали, по меньшей мере, пять человек. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное, и угрозы жизни нет. Изначально в качестве причины инцидента называли короткое замыкание, но позже пришли к мнению, что это мог быть сбой в работе вентилятора, а точнее его перегрев.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В России эпидемия гриппа забрала жизни 22 человек →
- В реакторе Фукусимы зарегистрирован астрономический уровень радиации →
- В РФ женщина наняла киллера для убийства жены бывшего мужа →
- В РФ 10-летняя девочка героически спасла из пожара пятерых братьев и сестёр →
- В России отмены смертной казни хотят всего 16% граждан, - опрос →
- В Якутии инвалид замерз до смерти на крыльце Дома престарелых →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109503
http://www.americaru.com/news/109503