Порошенко договорился с Трампом о встрече

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«В ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел (Павел Климкин. - ред.) посетит Вашингтон и проведет там необходимые переговоры», - рассказал Порошенко.
Он также напомнил, что на днях имел телефонную беседу с Трампом, в ходе которой обсуждался ряд важных вопросов.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Россия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ →
- Порошенко против проведения выборов на Донбассе под дулом российских войск →
- В украинском парламенте могут запретить выступать на русском языке →
- МВД раскрыло результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета →
- В Белом доме пообещали, что санкции против РФ по Крыму останутся в силе →
- В Кремле заявили, что не причастны к устранению «Гиви» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109501
http://www.americaru.com/news/109501