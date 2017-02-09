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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко договорился с Трампом о встрече
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Порошенко договорился с Трампом о встрече


Порошенко договорился с Трампом о встрече
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о скорой встрече. Об этом украинский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции, передаёт агентство Укринформ.

«В ближайшее время состоится мой визит в США, и для технической подготовки этого визита мы также договорились, что министр иностранных дел (Павел Климкин. - ред.) посетит Вашингтон и проведет там необходимые переговоры», - рассказал Порошенко.

Он также напомнил, что на днях имел телефонную беседу с Трампом, в ходе которой обсуждался ряд важных вопросов.
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