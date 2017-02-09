Россия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ

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«Россия нагнетает обстановку, так как видит, что одними сухопутными войсками без массированного использования ракетных подразделений и авиации решать свои проблемы на Донбассе не может. Поэтому Москва ищет поводы для этого. А так как этих поводов нет, РФ создает их искусственно… Других вариантов у противника нет, так как наши Вооруженные силы окрепли», - заявил военный, отметив, что риск применения Россией авиации на Донбассе довольно высок.
«Путину еще в 2014 году советовали применить авиацию на востоке Украины, но своих советников он не послушал. Пока они только запугивают, но вероятность этого всегда была. В РФ пугают применением авиации на Донбассе, так как поняли, что наземным путем своих целей не достигнут. Если такое произойдет, Украина противопоставит агрессору все, что есть. Но, конечно, в авиационном потенциале они мощнее. Нашего вооружения недостаточно, к тому же нужны современные модели оружия. Ждать от кого-то помощи не приходится. Поэтому нужно наращивать силы самостоятельно», - констатировал Романенко.
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