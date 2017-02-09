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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ
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Россия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ


Россия угрожает применить на Донбассе военную авиацию, - Генштаб ВСУ
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Есть высокий риск применения на Донбассе российской военной авиации против сил АТО. Такое заявление изданию «Гордон» сделал замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«Россия нагнетает обстановку, так как видит, что одними сухопутными войсками без массированного использования ракетных подразделений и авиации решать свои проблемы на Донбассе не может. Поэтому Москва ищет поводы для этого. А так как этих поводов нет, РФ создает их искусственно… Других вариантов у противника нет, так как наши Вооруженные силы окрепли», - заявил военный, отметив, что риск применения Россией авиации на Донбассе довольно высок.

«Путину еще в 2014 году советовали применить авиацию на востоке Украины, но своих советников он не послушал. Пока они только запугивают, но вероятность этого всегда была. В РФ пугают применением авиации на Донбассе, так как поняли, что наземным путем своих целей не достигнут. Если такое произойдет, Украина противопоставит агрессору все, что есть. Но, конечно, в авиационном потенциале они мощнее. Нашего вооружения недостаточно, к тому же нужны современные модели оружия. Ждать от кого-то помощи не приходится. Поэтому нужно наращивать силы самостоятельно», - констатировал Романенко.
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