В России эпидемия гриппа забрала жизни 22 человек

Фото: AmericaRU.com
«С прошлого года по заданию Минздрава ведется учет всех летальных случаев с лабораторным подтверждением, я имею в виду гриппа... В этом году из этих же источников есть совсем другая информация, но уже в десятки раз меньше - на сегодняшний день это около 22 случаев, может быть, 23-24 случая, потому что ситуация меняется», - рассказала Бурцева, уточнив, что 4 погибших – дети.
Она также отметила, что «средний возраст погибших был 58 лет», и среди них не было привитых от гриппа.
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