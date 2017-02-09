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В России эпидемия гриппа забрала жизни 22 человек


В России эпидемия гриппа забрала жизни 22 человек
Фото: AmericaRU.com
В этом эпидемоологическом сезоне в России от гриппа и ОРВИ погибли более 20 человек, 4 из которых дети. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представительницу российского Минздрава Елену Бурцеву.

«С прошлого года по заданию Минздрава ведется учет всех летальных случаев с лабораторным подтверждением, я имею в виду гриппа... В этом году из этих же источников есть совсем другая информация, но уже в десятки раз меньше - на сегодняшний день это около 22 случаев, может быть, 23-24 случая, потому что ситуация меняется», - рассказала Бурцева, уточнив, что 4 погибших – дети.

Она также отметила, что «средний возраст погибших был 58 лет», и среди них не было привитых от гриппа.

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