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Почему аутизм чаще затрагивает мальчиков, чем девочек


Почему аутизм чаще затрагивает мальчиков, чем девочек
Фото: AmericaRU.com
В то время как за последние годы определение расстройств аутистического спектра изменилось, одно оставалось неизменным: тот факт, что заболевание от 2 до 5 раз чаще встречается среди мальчиков, чем девочек.

До недавнего времени специалисты, изучающие мозг, не уделяли много внимания возможным причинам, основанным на половом признаке, говорится в результате исследования, опубликованном в журнале «JAMA Psychiatry». Ученые знают, что некоторые структуры мозга у девочек и мальчиков различаются. Одной из них является толщина коры, наружного слоя мозга, нервы которого участвуют в процессах памяти, мышления и других высших когнитивных функций. У мужчин, как правило, более тонкая кора.

Специалисты Университета Гете в Германии обнаружили, что чем тоньше кора головного мозга, вне зависимости от пола, тем больше вероятность развития расстройств аутистического спектра. Они проанализировали данные МРТ 98 человек с расстройствами и 98 человек без расстройств. Женщины с более тонкой корой головного мозга имели в 3 раза больший риск возникновения аутизма.
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