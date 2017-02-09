Почему аутизм чаще затрагивает мальчиков, чем девочек

9 февраля 2017 года, 18:13

Фото: AmericaRU.com

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В то время как за последние годы определение расстройств аутистического спектра изменилось, одно оставалось неизменным: тот факт, что заболевание от 2 до 5 раз чаще встречается среди мальчиков, чем девочек.До недавнего времени специалисты, изучающие мозг, не уделяли много внимания возможным причинам, основанным на половом признаке, говорится в результате исследования, опубликованном в журнале «JAMA Psychiatry». Ученые знают, что некоторые структуры мозга у девочек и мальчиков различаются. Одной из них является толщина коры, наружного слоя мозга, нервы которого участвуют в процессах памяти, мышления и других высших когнитивных функций. У мужчин, как правило, более тонкая кора.Специалисты Университета Гете в Германии обнаружили, что чем тоньше кора головного мозга, вне зависимости от пола, тем больше вероятность развития расстройств аутистического спектра. Они проанализировали данные МРТ 98 человек с расстройствами и 98 человек без расстройств. Женщины с более тонкой корой головного мозга имели в 3 раза больший риск возникновения аутизма.