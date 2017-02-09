В Израиле обнаружили пещеру, в которой когда-то находились свитки Мертвого моря

9 февраля 2017 года, 17:49

Фото: AmericaRU.com

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Археологи Еврейского университета Иерусалима обнаружили новую пещеру, в которой когда-то хранились свитки Мертвого моря.Пока что ученым не удалось найти сами манускрипты. Однако результаты исследования показали, что в пещере, расположенной на северо-западном берегу Мертвого моря, они когда-то находились. Об этом свидетельствуют найденные емкости для хранения, фрагменты обертки и кожаные веревки, которыми могли быть обмотаны рукописи. До сих пор было принято считать, что свитки хранились в 11 пещерах, но теперь у ученых нет никаких сомнений, что есть и 12-я пещера.По словам археологов, манускрипты могли быть украдены из пещеры в 1950-е годы. Эксперт по свиткам Ноам Мизрахи (Noam Mizrahi), который не участвовал в проекте, сказал, что находка пещеры говорит о том, что, возможно, существую и другие, в которых свитки сохранились.