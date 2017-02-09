Исламское государство отреагировало на иммиграционный запрет Трампа

Фото: AmericaRU.com
По словам Трампа, меры, которые временно приостановлены федеральным апелляционным судом, были необходимы для защиты страны от угрозы боевиков исламистских группировок, таких как ИГИЛ. Сторонники организации джихадистов, однако, видят запрет как признание Запада антиисламским. Также они считают самопровозглашенный халифат в Ираке и Сирии домом для мусульман со всего мира.
Кроме того, боевики называют указ Трампа благословенным, так как им кажется, что данная мера была предпринята благодаря их усилиям, и тактика террористических атак – эффективна. Ряд сторонников ИГИЛ говорят, что победа республиканца на выборах означает неминуемую гибель Соединенных Штатов.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Спикер Палаты представителей пообещал, что в этом году реформа здравоохранения Обамы будет отменена →
- Келли считает, что Трамп поспешил с подписанием запрета на въезд в США →
- После проведения военными США операции в Йемене лидер Аль-Каиды назвал Трампа новым дураком Белого дома →
- Если США и Китай не договорятся, то между странами вспыхнет война →
- Апелляционный суд заслушает аргументы о приказе на въезд иммигрантов в США →
- Китайский судья назвал Трампа «главным врагом верховенства закона» →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109491
http://www.americaru.com/news/109491