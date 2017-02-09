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Главная страница → Раздел: ПолитикаИсламское государство отреагировало на иммиграционный запрет Трампа
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Исламское государство отреагировало на иммиграционный запрет Трампа


Исламское государство отреагировало на иммиграционный запрет Трампа
Фото: AmericaRU.com
Сторонники террористической организации Исламское государства похвалили Дональда Трампа (Donald Trump) за его приказ, который запрещает гражданам семи стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена - въезд в США на 90 дней, а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней.

По словам Трампа, меры, которые временно приостановлены федеральным апелляционным судом, были необходимы для защиты страны от угрозы боевиков исламистских группировок, таких как ИГИЛ. Сторонники организации джихадистов, однако, видят запрет как признание Запада антиисламским. Также они считают самопровозглашенный халифат в Ираке и Сирии домом для мусульман со всего мира.

Кроме того, боевики называют указ Трампа благословенным, так как им кажется, что данная мера была предпринята благодаря их усилиям, и тактика террористических атак – эффективна. Ряд сторонников ИГИЛ говорят, что победа республиканца на выборах означает неминуемую гибель Соединенных Штатов.
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