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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко против проведения выборов на Донбассе под дулом российских войск
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Порошенко против проведения выборов на Донбассе под дулом российских войск


Порошенко против проведения выборов на Донбассе под дулом российских войск
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко резко раскритиковал идею о проведении местных выборов на оккупированном Донбассе до вывода оттуда российских войск. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«Проведение выборов на оккупированной территории, в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным», - заявил украинский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции.

«Абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попытаются "продвинуть" выборы под дулами пулеметов и автоматов», - добавил Порошенко.

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