Порошенко против проведения выборов на Донбассе под дулом российских войск

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Проведение выборов на оккупированной территории, в присутствии оккупационных иностранных войск является твердо и абсолютно невозможным», - заявил украинский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции.
«Абсолютно неприемлемо, когда оккупационные войска попытаются "продвинуть" выборы под дулами пулеметов и автоматов», - добавил Порошенко.
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