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Главная страница → Раздел: УкраинаВ украинском парламенте могут запретить выступать на русском языке
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В украинском парламенте могут запретить выступать на русском языке


В украинском парламенте могут запретить выступать на русском языке
Фото: AmericaRU.com
В Верховную Раду Украины на рассмотрение был внесён законопроект, обязывающий депутатов выступать исключительно на государственном украинском языке. Текст документа был опубликован на сайте парламента.

Инициатором законопроекта выступил спикер ВР Андрей Парубий. Он предложил дополнить закон о регламенте Рады таким пунктом: «Заседания Верховной Рады, комитетов Верховной Рады, временных специальных комиссий или временных следственных комиссий Верховной Рады ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственном языке, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады».

Данный законопроект Парубий подал после скандала в ВР, случившегося из-за того, что одна из депутатов выступала с трибуны на русском языке. Парубий попросил её перейти на государственный язык, что не понравилось некоторым нардепам.
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