В РФ женщина наняла киллера для убийства жены бывшего мужа

Фото: AmericaRU.com
«С января по 02 февраля 2017 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к 54-летней супруге ее бывшего мужа, полагая, что ей самой будет затруднительно совершить ее убийство, стала осуществлять поиск исполнителя преступления. Однако о преступных намерениях женщины стало известно правоохранительным органам», - рассказали следователи, отметив, что в роли киллера выступил полицейский под прикрытием.
«В ходе встреч женщина предложила за совершение убийства женщины денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, выплатив 15 тыс. рублей в виде предоплаты. 07 февраля 2017 года подозреваемая встретилась с исполнителем убийства… где получила личные вещи потерпевшей в качестве доказательств якобы совершенного убийства. Затем она передала оперативному сотруднику часть суммы денег в размере 50 тыс. рублей, пообещав выплатить оставшуюся сумму позднее», - поделились информацией в СК.
Женщину задержали в ходе передачи денег. В отношении неё было заведено уголовное дело по ст.105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).
Читайте также: В Москве задержали женщину, заказавшую киллеру собственную мать.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В реакторе Фукусимы зарегистрирован астрономический уровень радиации →
- В РФ 10-летняя девочка героически спасла из пожара пятерых братьев и сестёр →
- В России отмены смертной казни хотят всего 16% граждан, - опрос →
- В Якутии инвалид замерз до смерти на крыльце Дома престарелых →
- В США создали законопроект, усложняющий процедуру снятия санкций с РФ →
- Россиянина оштрафовали на 3 тыс. руб. за оскорбление Кэти Перри →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109485
http://www.americaru.com/news/109485