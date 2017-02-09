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В РФ женщина наняла киллера для убийства жены бывшего мужа


В РФ женщина наняла киллера для убийства жены бывшего мужа
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Орехово-Зуеве полицейские под прикрытием спасли женщину, которую с помощью киллера пыталась убить бывшая жена её мужа. Об этом сообщило управление СК России по Московской области.

«С января по 02 февраля 2017 года обвиняемая, испытывая личную неприязнь к 54-летней супруге ее бывшего мужа, полагая, что ей самой будет затруднительно совершить ее убийство, стала осуществлять поиск исполнителя преступления. Однако о преступных намерениях женщины стало известно правоохранительным органам», - рассказали следователи, отметив, что в роли киллера выступил полицейский под прикрытием.

«В ходе встреч женщина предложила за совершение убийства женщины денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей, выплатив 15 тыс. рублей в виде предоплаты. 07 февраля 2017 года подозреваемая встретилась с исполнителем убийства… где получила личные вещи потерпевшей в качестве доказательств якобы совершенного убийства. Затем она передала оперативному сотруднику часть суммы денег в размере 50 тыс. рублей, пообещав выплатить оставшуюся сумму позднее», - поделились информацией в СК.

Женщину задержали в ходе передачи денег. В отношении неё было заведено уголовное дело по ст.105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму).

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