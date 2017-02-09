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В консервах для собак нашли вещество для смертельных инъекций


В консервах для собак нашли вещество для смертельных инъекций
Фото: AmericaRU.com
Пентобарбитал - препарат, который используется для усыпления животных и казни заключенных, был обнаружен в консервированном корме для собак.

В Уэшогале, штат Иллинойс, одна собака умерла и три заболели после поедания консервов, содержащих этот препарат. Пентобарбитал входит в «коктейль» для казни заключенных в 14 штатах.

Консервы были выпущены компанией Evanger’s, которая отозвала всю партию. Кроме того, фирма компенсировала счета на услуги ветеринаров владельцам пострадавших собак и сделала пожертвование в местный собачий приют. За год в магазинах США продается около миллиона консервов этого производителя.

Источник заражения до сих пор неизвестен. Возможно, в производство консервов попало мясо животного, умерщвленного с помощью пентобарбитала, хотя это и не допустимо.
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