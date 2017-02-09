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Главная страница → Раздел: ПрогрессСпециалисты НАСА выпустили компьютерный чип, способный уцелеть на Венере
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Специалисты НАСА выпустили компьютерный чип, способный уцелеть на Венере


Специалисты НАСА выпустили компьютерный чип, способный уцелеть на Венере
Фото: AmericaRU.com
Новый компьютерный чип, разработанный экспертами НАСА, способен выдержать температуру в 460 градусов Цельсия на протяжении сотен часов. Такой чип способен выдержать длительное пребывание на жаркой Венере.

До сих пор изучение второй планеты от Солнца остается трудной задачей, поскольку обычное оборудование не способно выдержать условий негостеприимной Венеры. Температура на поверхности составляет порядка 460 градусов Цельсия, а атмосферное давление в 90 раз выше земного. Дольше всего на планете удалось «прожить» российскому посадочному модулю «Венера-12» - 110 минут. С 1984 года ни одно космическое агентство не проводило миссий, связанных с изучением поверхности Венеры. Благодаря разработкам научно исследовательского центра имени Гленна (НАСА), ситуация может измениться.

Разработанный командой инженера Фила Нойдека (Phil Neudeck) чип устойчив к высоким температурам и давлению и не добавляет большого веса полезной нагрузке будущего модуля, как это было раньше. При испытании в условиях, подобных марсианским, кремниевый чип выдержал 521 час работы.
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