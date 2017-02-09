Специалисты НАСА выпустили компьютерный чип, способный уцелеть на Венере

Фото: AmericaRU.com
До сих пор изучение второй планеты от Солнца остается трудной задачей, поскольку обычное оборудование не способно выдержать условий негостеприимной Венеры. Температура на поверхности составляет порядка 460 градусов Цельсия, а атмосферное давление в 90 раз выше земного. Дольше всего на планете удалось «прожить» российскому посадочному модулю «Венера-12» - 110 минут. С 1984 года ни одно космическое агентство не проводило миссий, связанных с изучением поверхности Венеры. Благодаря разработкам научно исследовательского центра имени Гленна (НАСА), ситуация может измениться.
Разработанный командой инженера Фила Нойдека (Phil Neudeck) чип устойчив к высоким температурам и давлению и не добавляет большого веса полезной нагрузке будущего модуля, как это было раньше. При испытании в условиях, подобных марсианским, кремниевый чип выдержал 521 час работы.
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