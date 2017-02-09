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Главная страница → Раздел: События/СкандалыАмериканец решил заплыть в лаву на Гавайях, чтобы сделать селфи
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Американец решил заплыть в лаву на Гавайях, чтобы сделать селфи


Американец решил заплыть в лаву на Гавайях, чтобы сделать селфи
Фото: AmericaRU.com
Если вы играете с огнем, можно получить ожог. Американец совершенно забыл об этом, когда надумал снять селфи посреди залитого лавой моря. Он взял смартфон, палку для селфи и отправился на опасный берег Килауэа, в районе которого извергается вулкан.

В прошлом году фотограф Кавика Сингсон (Kawika Singson) снимал, как лава течет по оконечности Большого острова на Гавайях. В этом году он поймал нечто «погорячее» - смельчака, решившегося сделать селфи в залитой магмой воде. На днях фотограф выложил в сеть видео, в котором другой человек плавает в воде совсем рядом с местом, где в море выливается лава. В кадре видно, как на заднем фоне дымится вулканическая магма.

«Это крайне опасно, я никому не рекомендую делать подобное», - сопроводил свое видео сообщение Сингсон. Он отметил, что не станет разглашать имя пловца, чтобы защитить его от лишних вопросов. Сингсон лишь подчеркнул, что пловец, как и он сам, с детства знаком с капризами вулканического острова, поэтому осознает опасность такого поступка. Сингсон отметил, что парню удалось сделать желанное селфи и не пострадать.

Смесь лавы и морской воды создает опасный обжигающий пар и вулканическое стекло. Купаться в подобных местах крайне рискованно - специалисты считают такое сочетание одним из самых опасных в природе.
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