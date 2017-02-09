Трещина в антарктическом ледяном шельфе выросла на 20 км за 2 месяца

9 февраля 2017 года, 13:20

Фото: AmericaRU.com

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Четвертый по величине шельфовый ледник Атлантиды Ларсен С продолжает разрушаться. Из-за глобального потепления процесс распада ледника ускорился, заявляют климатологи. Всего за 2 месяца зимы трещина в леднике выросла более, чем га 20 километров – это эквивалентно длине 5 футбольных полей ежедневно.По сообщению исследовательской группы проекта Midas, трещина ледника Ларсен С в настоящее время достигает более 130 километров в длину. В некоторых частях ширина достигает 2,5 километров. Конец трещины почти достиг противоположной части ледника – осталось лишь 20 км.Разлом Ларсена С создаст один из самых крупных айсбергов, когда-либо зарегистрированных за историю наблюдений. Откол ледника произойдет в течение следующего месяца, заявил Midas, климатолог универиситета Суонси, член проекта Midas.Разлом ледника Ларсен С полностью изменит ландшафт Антарктического полуострова.