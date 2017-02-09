В реакторе Фукусимы зарегистрирован астрономический уровень радиации

Фото: AmericaRU.com
На прошлой неделе уровень радиации в ограничительной камере реактора 2 достиг 530 зиверт в час. Это намного превышает предыдущий максимум 73 зиверт в час, который был зарегистрирован в реакторе после стихийного бедствия в марте 2011 года. Такой уровень радиации способен убить человек даже при коротком облучении.
Специалисты компании зафиксировали столь высокий уровень излучения вблизи ядра реактора. Причиной может быть утечка ядерного топлива. Для замера уровня излучения использовалась камера с дистанционным управлением и устройство измерения. На этом уровне радиации робот способен продолжать работу менее часа, затем он будет полностью разрушен. Национальный институт радиологических наук Японии сообщает, что медики никогда даже не сталкивались с таким уровнем радиации в своей работе.
Аналитики успокаивают людей. Столь тревожные уровни не обязательно грозят катастрофой. Просто компании впервые удалось замерить излучение внутри реактора после катастрофы.
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