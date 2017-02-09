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Работа мечты. Mondelez открывает вакансию для дегустаторов шоколада


Работа мечты. Mondelez открывает вакансию для дегустаторов шоколада
Фото: AmericaRU.com
Компания Mondelez International, которая производит Oreo, Cadbury и другие шоколадные угощения, предлагает всем желающим стать дегустаторами своей продукции.

Бренд предоставляет возможность стать дегустаторов шоколадных напитков и продуктов для тех, «кто испытывает страсть к кондитерским вкусам». Компания хочет привлечь любителей сладкого для получения «объективной и честной обратной связи».

Дегустаторы смогут работать неполный рабочий день – всего 7,5 часов в неделю. Им придется работать в группах по 12 человек. «Вкусовой отдел» начнет испытывать продукцию на базе «научного парка» компании. Какое именно будут получать вознаграждение дегустаторы шоколада, не разглашается.

Для того, чтобы стать дегустатором Mondelez, нужно лишь быть предельно честным и хорошо владеть английским.
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