«Капитан Америка» расстался с девушкой

9 февраля 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс (Chris Evans) расстался со своей подругой Дженни Слейт через 9 месяцев после начала отношений.По словам источника, близкого к паре, знаменитости расстались «легко и дружно». «Это не было драматично. Они разошлись мирно, стараясь сохранить дружбу», - отметил инсайдер.Эванс и Слейт познакомились на съемочной площадке в 2015 году. В прошлом году стало известно, что актеры встречаются. В марте прошлого года их видели вместе на двойном свидании с братом Криса Скоттом Эвансом.Несколько раз в интервью Крис Эванс заявлял, что хочет встретить «вторую половинку». Очевидно, последняя попытка устроить личную жизнь для исполнителя роли супергероя не удалась.