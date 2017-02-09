«Капитан Америка» расстался с девушкой

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
По словам источника, близкого к паре, знаменитости расстались «легко и дружно». «Это не было драматично. Они разошлись мирно, стараясь сохранить дружбу», - отметил инсайдер.
Эванс и Слейт познакомились на съемочной площадке в 2015 году. В прошлом году стало известно, что актеры встречаются. В марте прошлого года их видели вместе на двойном свидании с братом Криса Скоттом Эвансом.
Несколько раз в интервью Крис Эванс заявлял, что хочет встретить «вторую половинку». Очевидно, последняя попытка устроить личную жизнь для исполнителя роли супергероя не удалась.
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