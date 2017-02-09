Джек Николсон возвращается на большой экран

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Права на экранизацию этого фильма купила студия Paramount Pictures. Николсон сыграет в драме главную роль, его партнершей по площадке станет Кристен Уиг, пишет Variety. Планируется, что режиссерское кресло займет Адам МакКей.
Обладатель 3 «Оскаров», исполнитель более 60 больших ролей, Джек Николсон последний раз появлялся на большом экране в романтической комедии 2010 года «Как знать». Впервые он снялся в кино в 1958 году в фильме Роджера Кормана «Cry Baby Killer».
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