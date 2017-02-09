МВД раскрыло результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
«Основной версией следствие считает профессиональную деятельность погибшего, поскольку Павел Шеремет сотрудничал с оппозиционными изданиями и политическими деятелями в Российской Федерации и Республике Беларусь», - заявили в МВД, уточнив, что журналист, в частности, дружил российским политиком Борисом Немцовым, убитым в 2015 году, а также сотрудничал с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который сейчас находится в реанимации из-за отравления неизвестным веществом. Более того, с последним Шеремет встречался в Киеве за несколько дней до своей гибели.
В ходе следствия украинцы определили тип взрывчатки, убившей Шеремета. Это оказалось «самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе мины МОН-50 с использованием магнитов и электродетонатора» и взрывчатого вещества гекаген.
Следователям также удалось установить двух людей – тщательно замаскированных мужчину и женщину, – которые, скорее всего, причастны к убийству журналиста.
«Результаты досудебного следствия на данном этапе позволяют предположить, что это преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации», - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Он взорвался на самодельной бомбе, которую неизвестные подложили в его автомобиль. Расследовать резонансное убийство украинским следователям помогает американская Федеральная служба безопасности (ФБР).
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