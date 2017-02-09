Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:39 am | Чикаго 3:39 am | Сан-Франциско 1:39 am
Главная страница → Раздел: УкраинаМВД раскрыло результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

МВД раскрыло результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета


МВД раскрыло результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Украинские следователи считают, что убийство журналиста Павла Шеремета в Киеве было заказным. И заказ поступил из России. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

«Основной версией следствие считает профессиональную деятельность погибшего, поскольку Павел Шеремет сотрудничал с оппозиционными изданиями и политическими деятелями в Российской Федерации и Республике Беларусь», - заявили в МВД, уточнив, что журналист, в частности, дружил российским политиком Борисом Немцовым, убитым в 2015 году, а также сотрудничал с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который сейчас находится в реанимации из-за отравления неизвестным веществом. Более того, с последним Шеремет встречался в Киеве за несколько дней до своей гибели.

В ходе следствия украинцы определили тип взрывчатки, убившей Шеремета. Это оказалось «самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе мины МОН-50 с использованием магнитов и электродетонатора» и взрывчатого вещества гекаген.

Следователям также удалось установить двух людей – тщательно замаскированных мужчину и женщину, – которые, скорее всего, причастны к убийству журналиста.

«Результаты досудебного следствия на данном этапе позволяют предположить, что это преступление – тщательно подготовленное группой лиц заказное убийство. Следствие не исключает версию заказного политического убийства, заказ на которое поступил именно из Российской Федерации», - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Он взорвался на самодельной бомбе, которую неизвестные подложили в его автомобиль. Расследовать резонансное убийство украинским следователям помогает американская Федеральная служба безопасности (ФБР).

Читайте также: Геращенко утверждает, что его пытались «убрать» заказчики убийства Шеремета.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109467
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus