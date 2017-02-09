Житель Аризоны получил 30 лет тюрьмы за поддержку Исламского государства

Фото: AmericaRU.com
Житель Аризоны признан виновным в нападении на конкурс, где изобразили пророка Мухаммеда. Он получил большой тюремный срок с последующим испытательным сроком. Дело Карима – это первый в США прецедент, когда кто-либо был серьезно осужден за насилие, совершенное в поддержку Исламского государства.
Двое мужчин из Феникса Элтон Симпсон и Надир Суфи совершили нападение на охранника конкурса Гарленде, штат Техас. Они были убиты полицией на месте. Карим был обвинен в обеспечении нападавших оружием. Его признали виновным в заговоре, перевозке огнестрельного оружия, даче ложных показаний и материальной поддержке иностранной террористической организации.
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