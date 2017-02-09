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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Белом доме пообещали, что санкции против РФ по Крыму останутся в силе
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В Белом доме пообещали, что санкции против РФ по Крыму останутся в силе


В Белом доме пообещали, что санкции против РФ по Крыму останутся в силе
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер заверил, что Дональд Трамп не намерен снимать с России санкции, введённые в ответ на аннексию Крыма. Об этом сообщило агентство NEWSru.com, ссылаясь на Reuters.

«Я полагаю, что постоянный представитель США в ООН Хейли четко высказала в ООН нашу позицию. До тех пор, пока Россия не уйдет из Крыма, эти санкции рассматриваться не будут», - заявил официальный представитель Белого дома.

Отметим, что он упомянул о выступлении постоянного представителя США в ООН Никки Хейли. «Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине. Жаль, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе. Мы действительно хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас четкого и сильного осуждения действий России», - сказала американка на заседании Совбеза ООН.

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