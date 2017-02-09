Покрытый татуировками насильник вышел из тюрьмы и исчез

Фото: AmericaRU.com
По информации службы маршалов США, Мэттью Иезекииль Стагер (Matthew Ezekiel Stager) должен был зарегистрироваться в специализированном переходном центре после освобождения из тюрьмы Вирджинии. Но до места он не добрался – последний раз его видели 2 февраля выходящим из федерального исправительного комплекса.
По информации властей, освобожденный преступник имеет историю употребления наркотиков и лечения от психических расстройств. Полиция просит сообщить в службу маршалов информацию, которая поможет найти татуированного беглеца.
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