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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПокрытый татуировками насильник вышел из тюрьмы и исчез
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Покрытый татуировками насильник вышел из тюрьмы и исчез


Покрытый татуировками насильник вышел из тюрьмы и исчез
Фото: AmericaRU.com
Полиция нескольких штатов разыскивает американца, полностью покрытого татуировками. После отбытия срока в тюрьме за сексуальное насилие осужденный вышел из-за решетки и исчез.

По информации службы маршалов США, Мэттью Иезекииль Стагер (Matthew Ezekiel Stager) должен был зарегистрироваться в специализированном переходном центре после освобождения из тюрьмы Вирджинии. Но до места он не добрался – последний раз его видели 2 февраля выходящим из федерального исправительного комплекса.

По информации властей, освобожденный преступник имеет историю употребления наркотиков и лечения от психических расстройств. Полиция просит сообщить в службу маршалов информацию, которая поможет найти татуированного беглеца.
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