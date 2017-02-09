В РФ 10-летняя девочка героически спасла из пожара пятерых братьев и сестёр

Фото: AmericaRU.com / 31.mchs.gov.ru
Трагедия произошла 2 февраля, когда дети остались дома одни. Пожар возник на кухне и быстро распространился по всему дому. Ребята оказались в огненном плену. «Младшие братья и сестры, плача и крича от испуга, бросились в дальние комнаты: они стали прятаться под кровати и шкафы, пытаясь укрыться от дыма. Юля схватила стоявшую неподалеку баклажку с водой и попыталась затушить огонь. Но все усилия оказались напрасны: пламя было слишком сильным, и к этому времени уже перегородило выход из дома. Дышать становилось всё труднее. Времени на раздумье не оставалось. Понимая, что она в ответе за младших детей, Юля спокойным, но строгим голосом приказала братьям и сестрам выбраться из своих укрытий и подойти к ней. Убедившись, что все дети возле неё, Юля сжала руку в кулак и разбила ею окно в комнате. Затем схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно. Хватая детей на руки, одного за другим она стала вытаскивать их из дома, оставляя на одеяле перед окном. Воздуха становилось всё меньше. Тут она увидела, что к ней на помощь бежит сосед. Подоспевшему мужчине Юля успела протянуть в окно полуторагодовалого брата и сестренку 3 лет, и затем упала, потеряв сознание», - рассказали спасатели, отметив, что девочку также удалось вытянуть из горящего дома.
«Пришла в себя она уже в доме соседей, которые забрали детей к себе, и все время пересчитывала братьев и сестер, боясь, что не успела кого-то спасти из огня», - отметили в МЧС.
По их данным, пожар полностью уничтожил дом. Причиной возгорания, скорее всего, стала повреждённая электропроводка.
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