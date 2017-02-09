Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:09 am | Чикаго 2:09 am | Сан-Франциско 12:09 am
Главная страница → Раздел: В миреВ РФ 10-летняя девочка героически спасла из пожара пятерых братьев и сестёр
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В РФ 10-летняя девочка героически спасла из пожара пятерых братьев и сестёр


В РФ 10-летняя девочка героически спасла из пожара пятерых братьев и сестёр
Фото: AmericaRU.com / 31.mchs.gov.ru
В российском посёлке Тетеревино 10-летняя девочка Юлия Чернова проявила героизм, спася из горящего дома пятерых младших братьев и сестёр. Об этом сообщило управление МЧС России в Белгородской области.

Трагедия произошла 2 февраля, когда дети остались дома одни. Пожар возник на кухне и быстро распространился по всему дому. Ребята оказались в огненном плену. «Младшие братья и сестры, плача и крича от испуга, бросились в дальние комнаты: они стали прятаться под кровати и шкафы, пытаясь укрыться от дыма. Юля схватила стоявшую неподалеку баклажку с водой и попыталась затушить огонь. Но все усилия оказались напрасны: пламя было слишком сильным, и к этому времени уже перегородило выход из дома. Дышать становилось всё труднее. Времени на раздумье не оставалось. Понимая, что она в ответе за младших детей, Юля спокойным, но строгим голосом приказала братьям и сестрам выбраться из своих укрытий и подойти к ней. Убедившись, что все дети возле неё, Юля сжала руку в кулак и разбила ею окно в комнате. Затем схватила лежавшие неподалеку одеяло, куртку и бросила их в окно. Хватая детей на руки, одного за другим она стала вытаскивать их из дома, оставляя на одеяле перед окном. Воздуха становилось всё меньше. Тут она увидела, что к ней на помощь бежит сосед. Подоспевшему мужчине Юля успела протянуть в окно полуторагодовалого брата и сестренку 3 лет, и затем упала, потеряв сознание», - рассказали спасатели, отметив, что девочку также удалось вытянуть из горящего дома.

«Пришла в себя она уже в доме соседей, которые забрали детей к себе, и все время пересчитывала братьев и сестер, боясь, что не успела кого-то спасти из огня», - отметили в МЧС.

По их данным, пожар полностью уничтожил дом. Причиной возгорания, скорее всего, стала повреждённая электропроводка.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109459
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900 Хороший дом по отличной цене 4/2 за $174 900
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus