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Главная страница → Раздел: В миреВ России отмены смертной казни хотят всего 16% граждан, - опрос
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В России отмены смертной казни хотят всего 16% граждан, - опрос


В России отмены смертной казни хотят всего 16% граждан, - опрос
Фото: AmericaRU.com
На сегодняшний день в России смертная казнь законодательно не отменена, однако уже более 20 лет там действует мораторий на смертные переговоры. 44% россиян не согласны с таким положением и хотели бы восстановить такой вид наказания. Об этом сообщили социологи из «Левада-центра».

Так, согласно соцопросу, только 16% россиян поддерживают полную отмену смертной казни. 25% опрошенных устраивает нынешний мораторий. 32% выступают за восстановление смертной казни в размерах, которые были в РФ в начале 90-х годов. Ещё 12% призвали расширить применение смертной казни.

«За последние двадцать лет в целом отмечается тенденция снижения числа россиян, которые поддерживают смертную казнь как меру наказания», - пришли к выводу социологи. Так, по их данным, в 2002 году отмену смертной казни поддерживали всего 12% россиян, а её восстановление и даже расширение применения – 68%.

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