В России отмены смертной казни хотят всего 16% граждан, - опрос

Фото: AmericaRU.com
Так, согласно соцопросу, только 16% россиян поддерживают полную отмену смертной казни. 25% опрошенных устраивает нынешний мораторий. 32% выступают за восстановление смертной казни в размерах, которые были в РФ в начале 90-х годов. Ещё 12% призвали расширить применение смертной казни.
«За последние двадцать лет в целом отмечается тенденция снижения числа россиян, которые поддерживают смертную казнь как меру наказания», - пришли к выводу социологи. Так, по их данным, в 2002 году отмену смертной казни поддерживали всего 12% россиян, а её восстановление и даже расширение применения – 68%.
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