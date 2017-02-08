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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеАмериканкам стоит бояться болезней сердца больше, чем рака
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Американкам стоит бояться болезней сердца больше, чем рака


Американкам стоит бояться болезней сердца больше, чем рака
Фото: AmericaRU.com
Женщины могут иметь сердечно-сосудистые заболевания и даже не знать об этом. Новое исследование школы медицины Нофстра Нортуэлл показывает, что американки гораздо чаще страдают от недугов сердца, чем от рака.

Автор исследования, профессор кардиологии Дженнифер Миерс (Jennifer Mieres) отмечает, что «болезни сердца являются убийцей номер один для женщин и более смертоносны, чем все формы рака, вместе взятые». Одна из трех жительниц США имеет проблемы с сердцем и могут даже не догадываться о проблемах со здоровьем. Это около 43 миллионов человек, говорит доктор Миерс.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около двух третей всех женщин, умерших от болезней сердца, скончались внезапно. Врачи отмечают, что слабый пол иначе переживает симптомы болезней сердечно-сосудистой системы, поэтому диагностировать их сложнее.
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