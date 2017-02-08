Американкам стоит бояться болезней сердца больше, чем рака

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Автор исследования, профессор кардиологии Дженнифер Миерс (Jennifer Mieres) отмечает, что «болезни сердца являются убийцей номер один для женщин и более смертоносны, чем все формы рака, вместе взятые». Одна из трех жительниц США имеет проблемы с сердцем и могут даже не догадываться о проблемах со здоровьем. Это около 43 миллионов человек, говорит доктор Миерс.
Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, около двух третей всех женщин, умерших от болезней сердца, скончались внезапно. Врачи отмечают, что слабый пол иначе переживает симптомы болезней сердечно-сосудистой системы, поэтому диагностировать их сложнее.
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