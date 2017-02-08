В Кремле заявили, что не причастны к устранению «Гиви»

Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
«Мы абсолютно и однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны в возможной причастности к этому; об этом не может быть и речи», - заявил помощник Путина.
Он никого не обвинил в убийстве «Гиви», но отметил, что инцидент является «попыткой дестабилизации ситуации на Донбассе».
Напомним, сегодня утром в оккупированном Донецке был убит командир пророссийской группировки «Сомали» Михаил Толстых, известный под кличкой «Гиви». Его расстреляли в собственном кабинете из реактивного пехотного огнемёта «Шмель». Сепаратисты сразу же обвинили в случившемся украинские спецслужбы.
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