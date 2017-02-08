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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Кремле заявили, что не причастны к устранению Гиви
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В Кремле заявили, что не причастны к устранению «Гиви»


В Кремле заявили, что не причастны к устранению Гиви
Фото: AmericaRU.com / dnr-online.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к убийству в оккупированном Донецке командира боевиков «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»). Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Мы абсолютно и однозначно отрицаем обвинения в адрес российской стороны в возможной причастности к этому; об этом не может быть и речи», - заявил помощник Путина.

Он никого не обвинил в убийстве «Гиви», но отметил, что инцидент является «попыткой дестабилизации ситуации на Донбассе».

Напомним, сегодня утром в оккупированном Донецке был убит командир пророссийской группировки «Сомали» Михаил Толстых, известный под кличкой «Гиви». Его расстреляли в собственном кабинете из реактивного пехотного огнемёта «Шмель». Сепаратисты сразу же обвинили в случившемся украинские спецслужбы.
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