Телескоп Хаббл снял смерть похожей на Солнце звезды в туманности Тухлое Яйцо

Фото: AmericaRU.com
Специалисты НАСА опубликовали новые снимки Хаббла, показывая пример того, как умирают звезды, подобные нашей. Звезда OH231.8+4.2 в Тухлом Яйце находится в стадии быстрого перехода из красного карлика в облако рассеянного газа. В ходе этого процесса в пространство выбрасывается огромное количество частиц и энергии.
Ученые ожидают, что туманность станет полноценной звездной системой в будущем. Ученые НАСА назвали ее Тухлым Яйцом, поскольку в ее состав входит сера, которая имеет специфический запах при смешивании с другими элементами. Туманность находится в 5 тысячах световых лет от нас в созвездии Кормы.
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