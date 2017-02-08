Женщины, работающие в ночную смену, испытывают большие гормональные колебания

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Сменная работа и непоследовательные условия работы оказывают влияние на снижение возможности родить дети, заявляют специалисты школы медицины Гарварда. Такое воздействие связано с уровнем гормонов, которые колеблются в зависимости от цикла «бодрствование-сон» и физической нагрузки.
Ученые исследовали 473 женщин в среднем возрасте 35 лет, проходивших лечение от бесплодия в главной больнице Массачусетса. Выяснилось, что женщины, постоянно работающие в ночную смену, имеют на 24% меньше созревших яйцеклеток, способных превратиться в эмбриона при зачатии. У женщин, работа которых связана с тяжелым физическим трудом, имеют на 14% меньше зрелых яйцеклеток.
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