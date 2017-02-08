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Умерла самая старая в мире аквариумная рыба


Умерла самая старая в мире аквариумная рыба
Фото: AmericaRU.com
В аквариуме Shedd в Чикаго скончалась самая старая аквариумная рыба на планете из вида «астралийская двуякодышащая» (Neoceratodus Forsteri). Самец рыбы по имени Грэнддэд прожил в неволе более 80 лет. Администрация аквариума назвала смерть рыбы «кончиной любимого члена семьи».

Грэнддэд оказался самой долгоживущей рыбой в любом зоологическом питомнике мира. Он попал в аквариум Чикаго после того, как руководство приобрело пару таких рыб у аквариума Сиднея. В 1933 году этих двуякодышащих выставляли на экспозиции «A Century of Progress International Exhibition». По общим подсчетам, за годы жизни Грэнддэд стал объектом внимания 104 миллионов посетителей аквариума.
По заявлению администрации, самец был «гуманно умерщвлен», поскольку из-за старения ему становилось все хуже, он почти перестал есть. Ихтиологи осмотрели рыбу и обнаружили признаки полиорганной недостаточности.

Двоякодышащие из Австралии обладают редкой способностью дышать не только в воде, но и обычным воздухом. Они существовали на протяжении 380 миллионов лет, оставались относительно неизменными последние 100 миллионов лет.
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