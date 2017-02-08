Барак Обама лихо катается на кайте после переезда из Белого дома

Фото: AmericaRU.com
На прошлой неделе были опубликованы первые снимки отдыхающего Барака Обамы на Британских Виргинских островах. Его костюм явно демонстрировал намерения экс-президента «отдохнуть от всего»: шорты, поло и старая шляпа. Прогулка с супругой была только началом приключений Барака Обамы. Во вторник миллиардер и бывший главнокомандующий Соединенных Штатов взяли яхту и отправились осваивать кайты. При этом Барака Обама лихо смотрелся на кайтборде, поскольку владеет им неплохо.
Брэнсон заявил, что научил Обаму кататься на кайте двумя днями ранее.
Известно, что Барак Обама поддерживает хорошую форму, постоянно играет в баскетбол и занимается другими видами спорта.
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