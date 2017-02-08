Барак Обама лихо катается на кайте после переезда из Белого дома

8 февраля 2017 года, 17:45

Фото: AmericaRU.com

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Бывший президент США Барак Обама (Barack Obama) после сложения полномочий решил отдохнуть и заняться кайтсерфингом. В сети появились фото, как экс-глава Америки рассекает волны с основателем Virgin Group Ричардом Брэнсоном, находясь в отпуске.На прошлой неделе были опубликованы первые снимки отдыхающего Барака Обамы на Британских Виргинских островах. Его костюм явно демонстрировал намерения экс-президента «отдохнуть от всего»: шорты, поло и старая шляпа. Прогулка с супругой была только началом приключений Барака Обамы. Во вторник миллиардер и бывший главнокомандующий Соединенных Штатов взяли яхту и отправились осваивать кайты. При этом Барака Обама лихо смотрелся на кайтборде, поскольку владеет им неплохо.Брэнсон заявил, что научил Обаму кататься на кайте двумя днями ранее.Известно, что Барак Обама поддерживает хорошую форму, постоянно играет в баскетбол и занимается другими видами спорта.