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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ Диснейленде открываются тематические аттракционы по фильмам Аватар и Звездные войны
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В Диснейленде открываются тематические аттракционы по фильмам «Аватар» и «Звездные войны»


В Диснейленде открываются тематические аттракционы по фильмам Аватар и Звездные войны
Фото: AmericaRU.com
В этом году в парках Диснейленда появится несколько новых аттракционов. В частности, в мае заработает целый «мир» Пандоры, планеты из фильма «Аватар». Любой желающий сможет пережить то же, что испытывают На’ви.

Аттракцион будет запущен через 8 лет после того, как блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона собрал рекордную кассу в кинотеатрах, став самым прибыльным фильмом всех времен. Гости Walt Disney World во Флориде уже этим летом смогут попасть в волшебный мир Пандоры.

Посетители получат возможность погулять по люминисцентному лесу, спуститься по реке и полетать верхом на гигантских птицах с помощью симуляторов.

Также среди новых парков будут открыты миры «Истории игрушек» и «Звездных войн».
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