В Диснейленде открываются тематические аттракционы по фильмам «Аватар» и «Звездные войны»

Фото: AmericaRU.com
Аттракцион будет запущен через 8 лет после того, как блокбастер «Аватар» Джеймса Кэмерона собрал рекордную кассу в кинотеатрах, став самым прибыльным фильмом всех времен. Гости Walt Disney World во Флориде уже этим летом смогут попасть в волшебный мир Пандоры.
Посетители получат возможность погулять по люминисцентному лесу, спуститься по реке и полетать верхом на гигантских птицах с помощью симуляторов.
Также среди новых парков будут открыты миры «Истории игрушек» и «Звездных войн».
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