В Стэнфорде сварили пиво по древнему китайскому рецепту

8 февраля 2017 года, 16:35

Фото: AmericaRU.com

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Студенты Стэнфордского университета сварили пиво по давнему китайскому рецепту, которому больше 5 тысяч лет.Несколько лет назад профессор Стэнфордского университета Ли Лиу (Li Liu) обнаружил античный китайский рецепт пива, и недавно его студенты сварили напиток впервые. Рецепт представляет собой самое раннее прямое доказательство пивоварения в Китае.Производство пива по рецепту началось с выращивания злаков в условиях, в которых они произрастали в условиях тех времен. того, как семена проросли, студенты раздавили их, смешали его с водой и нагрели смесь в печи при определенной температуре. После заготовку для пива залили в емкость и оставили бродить в течение двух недель.На днях студенты попробовали получившееся пиво. Отвар, сделанный из красной пшеницы, напоминал фруктовый сидр. Напиток на основе корня маниоки оказался похож на квас.