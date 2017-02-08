Умер актер Ричард Хэтч, звезда «Звездного крейсера «Галактика»

8 февраля 2017 года, 16:10

Фото: AmericaRU.com

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В возрасте 71 года скончался известный голливудский актер Ричард Хэтч (Richard Hatch), который известен своей ролью капитана Аполло в оригинальном сериале «Звездный крейсер «Галактика» и Тома Зарека в римейке этого же телешоу.Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком, сообщают представители актера. «Ричард Хэтч был добрым человеком, высоким профессионалом. Его кончина стала ударом для всей семьи сериала», - написал в Твиттере Рональд Д. Мур, создатель римейка «Галактики».Хэтч длительное время боролся с раком поджелудочной железы. Близкие говорят, что он знал о своем скором конце, но держался в хорошем расположении духа.