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Главная страница → Раздел: НекрологУмер актер Ричард Хэтч, звезда Звездного крейсера Галактика
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Умер актер Ричард Хэтч, звезда «Звездного крейсера «Галактика»


Умер актер Ричард Хэтч, звезда Звездного крейсера Галактика
Фото: AmericaRU.com
В возрасте 71 года скончался известный голливудский актер Ричард Хэтч (Richard Hatch), который известен своей ролью капитана Аполло в оригинальном сериале «Звездный крейсер «Галактика» и Тома Зарека в римейке этого же телешоу.

Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком, сообщают представители актера. «Ричард Хэтч был добрым человеком, высоким профессионалом. Его кончина стала ударом для всей семьи сериала», - написал в Твиттере Рональд Д. Мур, создатель римейка «Галактики».

Хэтч длительное время боролся с раком поджелудочной железы. Близкие говорят, что он знал о своем скором конце, но держался в хорошем расположении духа.
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