Умер актер Ричард Хэтч, звезда «Звездного крейсера «Галактика»

Фото: AmericaRU.com
Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком, сообщают представители актера. «Ричард Хэтч был добрым человеком, высоким профессионалом. Его кончина стала ударом для всей семьи сериала», - написал в Твиттере Рональд Д. Мур, создатель римейка «Галактики».
Хэтч длительное время боролся с раком поджелудочной железы. Близкие говорят, что он знал о своем скором конце, но держался в хорошем расположении духа.
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
- Звезда «Клана Сопрано» и «Славных парней» Фрэнк Пелегрино-старший умер в возрасте 72 лет →
- Умер Джон Веттон, музыкант из «Asia» и «King Crimson» →
- Британский актер Джон Херт умер на 78-году жизни →
- Умерла телезвезда Мэри Тайлер Мур →
- Умер актер из «Твин Пикса» Мигель Феррер →
- Скончался знаменитый американский историк Кевин Старр →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109439
http://www.americaru.com/news/109439