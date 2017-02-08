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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПодозреваемый в убийствах четырех женщин покончил с собой
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Подозреваемый в убийствах четырех женщин покончил с собой


Подозреваемый в убийствах четырех женщин покончил с собой
Фото: AmericaRU.com
Власти штата Джорджия сообщают, что подозреваемый в убийствах четырех женщин, который находился в розыске, покончил с собой. Мужчина убил себя, когда его пришли арестовывать. В результате длительного противостояния с правоохранителями в отеле он пустил себе пулю в голову.

Шериф Дэвид Морган заявил, что подозреваемый Уильям Бойетт (William Boyette) свел счеты с жизнью, а его предполагаемая сообщница Мэри Райс сдалась властям и находится под стражей. Пара обвинялась в убийствах в Алабаме и Флориде, и их побег стал причиной охоты в нескольких южных штатах, поскольку

Бойетт и Райс в последние дни прятались от полиции в West Point Motel. Вначале полицейские арестовали вышедшую из номера женщину. Мужчина сдавать не захотел и застрелился в номере.
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