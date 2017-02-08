Подозреваемый в убийствах четырех женщин покончил с собой

8 февраля 2017 года, 15:50

Фото: AmericaRU.com

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Власти штата Джорджия сообщают, что подозреваемый в убийствах четырех женщин, который находился в розыске, покончил с собой. Мужчина убил себя, когда его пришли арестовывать. В результате длительного противостояния с правоохранителями в отеле он пустил себе пулю в голову.Шериф Дэвид Морган заявил, что подозреваемый Уильям Бойетт (William Boyette) свел счеты с жизнью, а его предполагаемая сообщница Мэри Райс сдалась властям и находится под стражей. Пара обвинялась в убийствах в Алабаме и Флориде, и их побег стал причиной охоты в нескольких южных штатах, посколькуБойетт и Райс в последние дни прятались от полиции в West Point Motel. Вначале полицейские арестовали вышедшую из номера женщину. Мужчина сдавать не захотел и застрелился в номере.