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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖительница Пенсильвании замерзла насмерть, потому что ее рука застряла в ящике для сбора одежды
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Жительница Пенсильвании замерзла насмерть, потому что ее рука застряла в ящике для сбора одежды


Жительница Пенсильвании замерзла насмерть, потому что ее рука застряла в ящике для сбора одежды
Фото: AmericaRU.com
Жительница Маунт Кармел, 56-летняя Джудит Пермар (Judith Permar) умерла в воскресенье от переохлаждения. Ее рука застряла в ящике для сбора одежды малоимущим, и женщина провела на морозе всю ночь.

Начальник полиции Маунт-Кармел Брайан Холлнбуш заявил, что американка пыталась вытащить вещи из этого ящика, стоя на специальной лесенке. Ее подставка упала, и рука застряла в отверстии ящика. Вырваться из ловушки Джудит Пермар не сумела. «Она пыталась достать сумки из контейнера и повисла, едва касаясь ногами земли».

По информации коронера округа Джеймса Келли, женщина скончалась от воздействия травмы и гипотермии. Ее тело обнаружили через шесть часов после смерти, которая наступила около 2 часов ночи. На земле рядом с ней лежало несколько мешков с вещами, которые ей удалось достать.
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