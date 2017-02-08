Жительница Пенсильвании замерзла насмерть, потому что ее рука застряла в ящике для сбора одежды

Фото: AmericaRU.com
Начальник полиции Маунт-Кармел Брайан Холлнбуш заявил, что американка пыталась вытащить вещи из этого ящика, стоя на специальной лесенке. Ее подставка упала, и рука застряла в отверстии ящика. Вырваться из ловушки Джудит Пермар не сумела. «Она пыталась достать сумки из контейнера и повисла, едва касаясь ногами земли».
По информации коронера округа Джеймса Келли, женщина скончалась от воздействия травмы и гипотермии. Ее тело обнаружили через шесть часов после смерти, которая наступила около 2 часов ночи. На земле рядом с ней лежало несколько мешков с вещами, которые ей удалось достать.
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