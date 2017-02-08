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В Украине назначен новый глава Национальной полиции


В Украине назначен новый глава Национальной полиции
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/arsen.avakov.1
Кабинет министров Украины назначил генерала Сергея Князева на должность главы Национальной полиции. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Отметим, что кандидатуру Князева Кабмину лично рекомендовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Я предложил Кабмину назначить руководителем Нацполици Князева Сергея Николаевича. До сегодняшнего дня генерал полиции Сергей Князев возглавлял Департамент уголовного розыска НПУ. С 1995 года системно работал в уголовном розыске – от оперуполномоченного в Белой Церкви до начальника управления Угро в Киевской области. Кандидат юридических наук. Последние три года – годы войны, испытаний и перелома правоохранительной системы и сложнейшего периода запуска глобальной реформы – Сергей Князев эффективно работал в самых сложных областях: возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровенской, работал в Киевской и Донецкой областях. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев Сергей Николаевич награжден Орденом Данилы Галицкого», - рассказал министр, отметив, что Князев – «лучшая кандидатура для Главы Национальной полиции Украины» благодаря опыту, а также высокому личному авторитету.

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