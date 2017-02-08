Нигерийские пираты захватили в плен россиян и украинца

Фото: AmericaRU.com
«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean"», - рассказали представители посольства, отметив, что с борта корабля были похищены семь граждан РФ и один гражданин Украины.
«В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных», - добавили россияне.
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