Украинцы вызвали «на ковёр» посла Германии, сделавшего скандальное заявление о Донбассе

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/deutschebotschaftkiew
Отметим, что Райхель, выступая по случаю 25-летия германского посольства в Украине, обвинил Киев в невыполнении минских соглашений. Он также предложил провести местные выборы на Донбассе ещё до вывода с оккупированной территории российских войск.
Его заявление возмутило украинцев. «Во время встречи немецкому дипломату было сообщено о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск. Была подтверждена четкая и последовательная позиция Украины о том, что такие выборы должны проходить только после вывода из Украины подразделений российских ВС, а также после создания условий, которые бы позволили проведение на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства», - сообщили представители украинского внешнеполитического ведомства.
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