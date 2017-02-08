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Главная страница → Раздел: В миреВ Якутии инвалид замерз до смерти на крыльце Дома престарелых
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В Якутии инвалид замерз до смерти на крыльце Дома престарелых


В Якутии инвалид замерз до смерти на крыльце Дома престарелых
Фото: AmericaRU.com
В российской Якутии 42-летний инвалид, которого не пустили в задание Дома престарелых, погиб от переохлаждения прямо на крыльце заведения. Об этом сообщило местное Следственное управление СК РФ.

«Около 21 часа 20 минут 5 февраля 2017 года пациент Государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Дом-интернат инвалидов и престарелых» вернулся в учреждение, но входные двери были закрыты… Мужчина не сумел попасть внутрь и сел на крыльцо, где скончался, предварительно, от воздействия низкой температуры наружного воздуха», - рассказали следователи, отметив, что труп мужчины был обнаружен только утром.

По факту гибели инвалида было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ведётся расследование.
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