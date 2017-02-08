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В США создали законопроект, усложняющий процедуру снятия санкций с РФ


В США создали законопроект, усложняющий процедуру снятия санкций с РФ
Фото: AmericaRU.com
Сенаторы США разработали законопроект, который сильно усложнит для президента Дональда Трампа снятие санкций с России. Об этом сообщило агентство Росбалт, ссылаясь на телеканал CNN.

Данный документ обязывает президента отчитываться перед Конгрессом о намерении снять санкции, а также объяснять причины такого решения. Кроме того, законопроект предоставляет Конгрессу 120 дней для проведения голосования против снятия ограничений.

Отметим, что инициаторами данного законопроекта выступили сенаторы как из Республиканской, так и Демократической партий США. В частности, речь идёт о Линдси Грэме, Бене Кардине, Джоне Маккейне и других. Документ будет представлен Конгрессу уже сегодня, 8 февраля.

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