В США создали законопроект, усложняющий процедуру снятия санкций с РФ

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Данный документ обязывает президента отчитываться перед Конгрессом о намерении снять санкции, а также объяснять причины такого решения. Кроме того, законопроект предоставляет Конгрессу 120 дней для проведения голосования против снятия ограничений.
Отметим, что инициаторами данного законопроекта выступили сенаторы как из Республиканской, так и Демократической партий США. В частности, речь идёт о Линдси Грэме, Бене Кардине, Джоне Маккейне и других. Документ будет представлен Конгрессу уже сегодня, 8 февраля.
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