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Главная страница → Раздел: УкраинаБольницы и морги Донецка переполнены, - ИС
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Больницы и морги Донецка переполнены, - ИС


Больницы и морги Донецка переполнены, - ИС
Фото: AmericaRU.com
Больницы и морги оккупированного Донецка переполнены пророссийскими боевиками, раненными под Авдеевкой. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В медицинских заведениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось. Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме», - рассказал депутат, отметив, что в городе работает пункт приема крови специально для раненных боевиков.

«Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей "ДНР"», - поделился информацией Тымчук.

Он также добавил, что, помимо больниц, переполнены и морги оккупированного города.

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