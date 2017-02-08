Больницы и морги Донецка переполнены, - ИС

Фото: AmericaRU.com
«В медицинских заведениях Донецка на данный момент в целом находится более 200 раненых боевиков (как из числа местных жителей, так и граждане РФ), свободных мест в больницах почти не осталось. Значительное количество боевиков имеют тяжелые ранения (пулевые, осколочные, ожоги). Хирургические отделения работают в авральном режиме», - рассказал депутат, отметив, что в городе работает пункт приема крови специально для раненных боевиков.
«Кровь сдают в основном студенты, которых в принудительном порядке направляет руководство учебных заведений по указанию оккупационных властей "ДНР"», - поделился информацией Тымчук.
Он также добавил, что, помимо больниц, переполнены и морги оккупированного города.
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