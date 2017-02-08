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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Донецке убит ещё один главарь боевиков – Гиви
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В Донецке убит ещё один главарь боевиков – «Гиви»


В Донецке убит ещё один главарь боевиков – Гиви
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
В оккупированном Донецке был убит главарь пророссийской группировки «Сомали» Михаил Толстых, известный как «Гиви». Об этом сообщило «оперативной командование» сепаратистское «ДНР».

«Сегодня в 06:12, в результате террористического акта погиб герой "ДНР", командир батальона «Сомали» полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви"», - заявили сепаратисты, традиционно обвинив в случившемся Киев.

Подробности инцидента не уточняются. По данным СМИ, в него выстрелили из ручного огнемёта РПО-А «Шмель».

Информацию прокомментировал редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. «Если версия с огнеметом подтвердится, то маловероятно, что к этому причастны украинские спецслужбы. Слишком заметное оружие огнемет, диверсант бы с ним просто не прошел по базе "Сомали". Более вероятно, что полковника "Гиви" устранили люди Захарченко. После уничтожения Толстых, в Донецке не осталось самостоятельных полевых командиров», - написал журналист в Facebook.

Со схожим заявлением выступил и украинский депутат Дмитрий Тымчук. «После ликвидации Моторолы очередь Гиви была неизбежной. Слишком явно нарушал монополию Захарченко на вылизывание зада россиянам. В т.ч., демонстрируя лояльность кураторам, постоянно нарушая приказы самого Захарченко, когда тот решал поиграть в самостоятельность. Но все не было удобного момента его прибрать с потрохами. Авдеевка такой шанс Захарченко дала: в "Сомали" Гиви еще больше возненавидели за обострение дурости и самоубийственные приказы», - поделился он информацией.

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