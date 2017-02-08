Россиянина оштрафовали на 3 тыс. руб. за оскорбление Кэти Перри

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Отметим, что жалобу на Матвиенко в прокуратуру по электронной почте направила Кэтрин Элизабет Хадсон (Кэти Перри) через американскую юридическую фирму. В нём был приложен скан паспорта певицы, поэтому следователи не усомнились в подлинности письма.
«В октябре 2016 года данный гражданин с использованием личного персонального компьютера разместил в сети Интернет литературное произведение собственного сочинения с содержанием оскорбительных выражений, направленных на унижение чести и достоинства заявительницы», - сообщили в прокуратуре, отметив, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст 5.61 КоАП РФ (оскорбление).
На суде россиянина признали виновным и приговорили к штрафу в размере 3 тысяч рублей.
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