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Главная страница → Раздел: В миреРоссийский Интернет переведён на военное положение
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Российский Интернет переведён на «военное положение»


Российский Интернет переведён на военное положение
Фото: AmericaRU.com
Российские власти превратили Интернет в «театр военных действий». К такому выводу пришла международная правозащитная группа «Агора», доклад которой можно прочитать на сайте издания «Медиазона».

Правозащитники детально изучили состояние свободы слова в России в последние годы и сделали неутешительные выводы. «Вся российская политика в отношении интернета в течение последних пяти лет… превратилась фактически в военную кампанию против свободного Рунета… Интернет стал восприниматься российскими властями театром военных действий как внутри, так и снаружи… Внутри страны жители постепенно оказались в тылу воюющего в киберпространстве государства, в котором действует фактически военное положение с сильной цензурой и жесткой реакцией на любое несогласие, когда самая безобидная критика начальства или попытка оспорить действия руководства рассматриваются как вооруженное нападение», - констатировали в «Агоре».

Они отметили несколько самых важных проблем со свободой слова в российском сегменте Интернета. Так, правозащитники обратили внимание на резкое увеличение насилия в отношении интернет-активистов, которые выступают с резкой критикой российских властей по поводу сирийской, крымской кампаний, а также политики в отношении детей. «В 2016 году уровень насилия в отношении интернет-активистов и журналистов значительно вырос по сравнению с 2014- 2015 годами. Угрозам или нападениям в связи с сетевой активностью подверглись не менее 49 блогеров или сетевых журналистов... Демонстративная безнаказанность, а фактически молчаливое поощрение со стороны федеральных властей, несомненно, является одним из факторов, обусловивших всплеск насилия», - сообщили представители «Агоры».

Согласно докладу, ещё одна важная проблема Рунета – уголовные дела, которые российские следователи заводят за интернет-деятельность. Так, только за 2016 год в РФ было заведено по меньшей мере 298 таких уголовных дел, а около 29 человек уже получили реальные тюремные сроки.

В «Агоре» отметили также давление на Рунет российских законодателей. «В прошедшем году отмечен двукратный рост числа разнообразных предложений по регулированию интернета – 97. Абсолютное большинство законопроектов и предложений касались введения новых ограничений распространения информации, ответственности пользователей и облегчения слежки за гражданами», - рассказали эксперты, констатировав, что «Рунет перешел на военное положение».

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