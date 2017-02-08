В Балтиморе полиция застрелила вооруженного подростка

Фото: AmericaRU.com
Около 3 часа дня страж порядка заметил, что автомобиль, в котором находись до пяти пассажиров, едет беспорядочно, заявил представитель полиции Балтимора. Когда один пассажир выпрыгнул из транспортного средства, полицейский погнался за ним.
В переулке он догнал подозреваемого, который был вооружен пистолетом, и выстрелил в него. Парень был доставлен в больницу, где его объявили мертвым. Пока неясно, были ли обстоятельства, которые могли повлиять на решение полицейского выстрелить. Имя подозреваемого не разглашается. По словам полиции, в прошлом месяце подросток был дважды арестован.
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