В Балтиморе полиция застрелила вооруженного подростка

8 февраля 2017 года, 09:14

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109415

Сотрудники правоохранительных органов Балтимора застрелили вооруженного 18-летнего парня. Инцидент произошел через день после того, как подросток, которого обвиняли в хранении наркотиков и оружия, был освобожден из тюрьмы.Около 3 часа дня страж порядка заметил, что автомобиль, в котором находись до пяти пассажиров, едет беспорядочно, заявил представитель полиции Балтимора. Когда один пассажир выпрыгнул из транспортного средства, полицейский погнался за ним.В переулке он догнал подозреваемого, который был вооружен пистолетом, и выстрелил в него. Парень был доставлен в больницу, где его объявили мертвым. Пока неясно, были ли обстоятельства, которые могли повлиять на решение полицейского выстрелить. Имя подозреваемого не разглашается. По словам полиции, в прошлом месяце подросток был дважды арестован.