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В Балтиморе полиция застрелила вооруженного подростка


В Балтиморе полиция застрелила вооруженного подростка
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Балтимора застрелили вооруженного 18-летнего парня. Инцидент произошел через день после того, как подросток, которого обвиняли в хранении наркотиков и оружия, был освобожден из тюрьмы.

Около 3 часа дня страж порядка заметил, что автомобиль, в котором находись до пяти пассажиров, едет беспорядочно, заявил представитель полиции Балтимора. Когда один пассажир выпрыгнул из транспортного средства, полицейский погнался за ним.

В переулке он догнал подозреваемого, который был вооружен пистолетом, и выстрелил в него. Парень был доставлен в больницу, где его объявили мертвым. Пока неясно, были ли обстоятельства, которые могли повлиять на решение полицейского выстрелить. Имя подозреваемого не разглашается. По словам полиции, в прошлом месяце подросток был дважды арестован.
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