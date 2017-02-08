Американцы теряют слух

Фото: AmericaRU.com
Четверть американцев в возрасте от 20 до 69 лет страдают снижением слуха, несмотря на то, что подавляющее большинство утверждали, что у них хороший или отличный слух. Исследователи обнаружили, что у 24 процентов взрослого населения ухудшилось восприятие звуков в одном или обоих ушах. В эксперименте приняли участие более 3580 человек.
Более удивительным было то, что 53 процента испытуемых сказали, что они не подвергаются регулярному воздействию громкого шума на рабочем месте. Это означает, что потеря слуха была вызвана другими экологическими факторами, такими как наушники, сирены, концерты и другие.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Врач удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль →
- Какие продукты могут нарушить метаболизм? →
- Беременным женщинам стоит избегать лакрицы →
- Какие невинные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем? →
- Сколько надо будет играть в футбол, чтобы сжечь съеденные во время Суперкубка закуски? →
- Американские подростки используют самопальные электронные сигареты →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109413
http://www.americaru.com/news/109413