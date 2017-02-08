Американцы теряют слух

8 февраля 2017 года, 08:49

Фото: AmericaRU.com

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Сорок миллионов взрослых в Соединенных Штатах испытывают снижение слуха. У половины из них проблема появилась не из-за особенностей рабочего места, а от ежедневного пользования наушниками, посещения рок-концертов и воздействия других громких звуков, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.Четверть американцев в возрасте от 20 до 69 лет страдают снижением слуха, несмотря на то, что подавляющее большинство утверждали, что у них хороший или отличный слух. Исследователи обнаружили, что у 24 процентов взрослого населения ухудшилось восприятие звуков в одном или обоих ушах. В эксперименте приняли участие более 3580 человек.Более удивительным было то, что 53 процента испытуемых сказали, что они не подвергаются регулярному воздействию громкого шума на рабочем месте. Это означает, что потеря слуха была вызвана другими экологическими факторами, такими как наушники, сирены, концерты и другие.