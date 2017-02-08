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В сирийской тюрьме были тайно повешены 13 тысяч человек


В сирийской тюрьме были тайно повешены 13 тысяч человек
Фото: AmericaRU.com
В докладе Amnesty International говорится, что тысячи людей были тайно повешены в сирийской тюрьме. Международная правозащитная организация утверждает, что более 13 тысяч человек были казнены в тюрьме Сайедная, которая расположена к северу от Дамаска.

Amnesty International отмечает, что заключенных посреди ночи забирали из камер под предлогом перевода и отводили в место, где проводилось повешение. Вероятно, узники не знали о своей судьбе пока не чувствовали петлю на шее. Доклад был составлен на основе 84 интервью с бывшими заключенными, охранниками, адвокатами, судьями и экспертами.

Большинство из повешенных были гражданскими лицами, выступающими против правительства. "Ужас, о котором говорится в докладе, складывается в картину тайной и чудовищной кампании, одобренной правительством Сирии, чьей целью было уничтожение любого несогласия среди жителей Сирии", - сказала Линн Маалуфа (Lynn Maalouf), заместитель директора по исследованиям в региональном офисе Amnesty International в Бейруте.
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