Врач удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль

Фото: AmericaRU.com
В настоящее время 57-летний Роджер Логан (Roger Logan) восстанавливается после операции. Опухоль, которая началась как вросший волос, в который, вероятно, попала инфекция, имела свой источник поступления крови, что осложняло хирургическое вмешательство, сказал хирург Випул Дев (Vipul Dev) из Мемориальной больницы Бейкерсфилда. К тому времени как опухоль достигла почти 60 килограмм, проводить операцию было рискованно, и врачи давали Логану только 50-процентный шанс на выживание.
Новообразование в нижней части живота росло в течение более десяти лет и стало настолько большим, что свисало до пола, когда Логан сидел. "Мне казалось, что я ношу с собой три мешка цемента", - сказал мужчина, который был практически не в состоянии двигаться и проводил большую часть своего времени в кресле.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Американцы теряют слух →
- Какие продукты могут нарушить метаболизм? →
- Беременным женщинам стоит избегать лакрицы →
- Какие невинные симптомы могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем? →
- Сколько надо будет играть в футбол, чтобы сжечь съеденные во время Суперкубка закуски? →
- Американские подростки используют самопальные электронные сигареты →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109409
http://www.americaru.com/news/109409