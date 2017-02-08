Врач удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль

8 февраля 2017 года, 08:15

Фото: AmericaRU.com

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В Калифорнии доктор удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль. Другие же врачи отказывали пациенту в лечении, говоря, что он просто толстый.В настоящее время 57-летний Роджер Логан (Roger Logan) восстанавливается после операции. Опухоль, которая началась как вросший волос, в который, вероятно, попала инфекция, имела свой источник поступления крови, что осложняло хирургическое вмешательство, сказал хирург Випул Дев (Vipul Dev) из Мемориальной больницы Бейкерсфилда. К тому времени как опухоль достигла почти 60 килограмм, проводить операцию было рискованно, и врачи давали Логану только 50-процентный шанс на выживание.Новообразование в нижней части живота росло в течение более десяти лет и стало настолько большим, что свисало до пола, когда Логан сидел. "Мне казалось, что я ношу с собой три мешка цемента", - сказал мужчина, который был практически не в состоянии двигаться и проводил большую часть своего времени в кресле.