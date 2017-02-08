Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:05 pm | Чикаго 8:05 pm | Сан-Франциско 6:05 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВрач удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Врач удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль


Врач удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль
Фото: AmericaRU.com
В Калифорнии доктор удалил жителю Миссисипи 59-килограммовую опухоль. Другие же врачи отказывали пациенту в лечении, говоря, что он просто толстый.

В настоящее время 57-летний Роджер Логан (Roger Logan) восстанавливается после операции. Опухоль, которая началась как вросший волос, в который, вероятно, попала инфекция, имела свой источник поступления крови, что осложняло хирургическое вмешательство, сказал хирург Випул Дев (Vipul Dev) из Мемориальной больницы Бейкерсфилда. К тому времени как опухоль достигла почти 60 килограмм, проводить операцию было рискованно, и врачи давали Логану только 50-процентный шанс на выживание.

Новообразование в нижней части живота росло в течение более десяти лет и стало настолько большим, что свисало до пола, когда Логан сидел. "Мне казалось, что я ношу с собой три мешка цемента", - сказал мужчина, который был практически не в состоянии двигаться и проводил большую часть своего времени в кресле.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109409
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Услуги
Клининговые услуги Клининговые услуги
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич квартира с видом на водный канал в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus