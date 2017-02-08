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Главная страница → Раздел: ПолитикаСпикер Палаты представителей пообещал, что в этом году реформа здравоохранения Обамы будет отменена
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Спикер Палаты представителей пообещал, что в этом году реформа здравоохранения Обамы будет отменена


Спикер Палаты представителей пообещал, что в этом году реформа здравоохранения Обамы будет отменена
Фото: AmericaRU.com
Спикер палаты представителей США Пол Райан (Paul Ryan) заявил, что закон на смену реформе здравоохранения бывшего президента Барака Обамы (Barack Obama) будет готов до конца 2017 года.

"Вопрос заключается в том, сколько времени займет разработка новой реформы. Мы надеемся сделать это как можно быстрее", - сказал он. Ранее президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что замена Закона о доступном медицинском обслуживании, известного как Obamacare, может продлиться до 2018 года.

Во время предвыборной гонки одним из обещаний Трампа была отмена реформы, которая обязывала всех американцев покупать медицинскую страховку. "Это займет некоторое время. Может быть, в следующем году", - сказал Трамп. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация президента оптимистически настроена завершить смену реформы в этом году. Спайсер также сказал, что в рамках реформирования системы здравоохранения Трамп до сих пор выступает за снижение цен на лекарства, а правительство ведет переговоры напрямую с компаниями.
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