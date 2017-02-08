SpaceX планирует запускать ракету каждые две-три недели

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Директор Space Exploration Technologies Corp. Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявил, что компания планирует начать следовать данному графику, как только на следующей неделе во Флориде в эксплуатацию будет введен новый стартовый комплекс. Тестирование ракеты Falcon 9 через каждые две-три недели увеличит общее количество полетов за год до, по меньшей мере, 17.
Прежняя стартовая площадка на мысе Канаверал была повреждена в сентябре, когда там во время зажигания взорвалась ракета Falcon 9. Возобновление тестирования программы позволит не только догнать график SpaceX, но существенно приблизит компанию к своей цели сократить стоимость космических путешествий. "SpaceX считает, что многоразовые ракеты является прорывом, который необходим для снижения стоимости полетов в космос", - говорится на сайте компании.
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