SpaceX планирует запускать ракету каждые две-три недели

8 февраля 2017 года, 07:42

Фото: AmericaRU.com

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У SpaceX появилась еще одна амбициозная цель: запускать ракету каждые две-три недели. Невозможно?Директор Space Exploration Technologies Corp. Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявил, что компания планирует начать следовать данному графику, как только на следующей неделе во Флориде в эксплуатацию будет введен новый стартовый комплекс. Тестирование ракеты Falcon 9 через каждые две-три недели увеличит общее количество полетов за год до, по меньшей мере, 17.Прежняя стартовая площадка на мысе Канаверал была повреждена в сентябре, когда там во время зажигания взорвалась ракета Falcon 9. Возобновление тестирования программы позволит не только догнать график SpaceX, но существенно приблизит компанию к своей цели сократить стоимость космических путешествий. "SpaceX считает, что многоразовые ракеты является прорывом, который необходим для снижения стоимости полетов в космос", - говорится на сайте компании.